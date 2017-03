Estic segur que aquests manifestants (jo avui no n'he vist més de dos mil i no deu mil com diuen) deuen tenir molta raó, però els que vivim a Ciutat Vella ja n'estem fins al capdamunt, ja en tenim tot allò ple, que un dia sí i un altre també haguem de patir la manifestació de torn (que si el dret al berenar estudiantil, que si l'escarabat de la palmera, que si la tortuga coixa, etc,etc) que ens col·lapsa el barri on hi vivim milers de ciutadans que tenim els mateixos drets per moure'ns i poder sortir de casa que els del Poble Nou, Sarrià o Les Corts. Perquè no ho programeu i aneu un dia a tocar allò que no sona a Pedralbes, al Poble Sec o al Putxet?, Sabeu que hi ha veïns que han marxat perquè gràcies a la mani de torn no han pogut arribar a casa per descarregar el cotxet amb les criatures o l'àvia amb problemes de mobilitat? Perquè l'Ajuntament a part de fer el ridícul dia sí dia també no mirar de posar una mica d'ordre i protegir els veïns?