Més de 2.000 persones s'han manifestat aquest dijous al centre de Barcelona, en el marc de la vaga d'educació convocada avui , per demanar la derogació immediata de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) i la reversió de les retallades en educació. Amb el lema "Per la cohesió social. Ni Lomce ni retallades", la manifestació de sindicats docents, alumnes i associacions educatives ha començat a la plaça Universitat i finalitzarà davant la delegació del govern espanyol.La manifestació se suma a la vaga i a les protestes convocades a tot l'Estat contra la LOMCE i les polítiques educatives del Govern espanyol del PP. El seguiment a Catalunya –on la convocatòria s'estenia a totes els nivells educatius- ha estat molt desigual. A secundària és l'aturada ha estat més secundada però amb xifres dispars segons la font: el Sindicat d'Estudiants parla del 60-70% mentre Ensenyament ho rebaixa al 31%, segons recull el 324 També hi havia convocades marxes de protesta a Lleida, Girona i Tarragona.