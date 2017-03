Cristina Capdevila

L'entitat juga amb l'anunci del seu tancament per subratllar que ja no seran imprescindibles si es lluita amb fermesa contra la pobresa infantil | “Somiem que algun dia no siguem necessaris i que tots els infants del món tinguin reconeguts els seus drets”, afirma la presidenta de l’organisme a Catalunya, Anna Folch