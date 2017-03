Els agents va localitzar el 31 de gener en una finca agrícola de la comarca aragonesa del Cinca Mitjà dues persones mentre sembraven de forma directa i sense cap tipus de control llavors de blat impregnades d'una substància vermellosa, en una parcel·la del camp, per poder així establir clarament després la seva ubicació exacta, segons fonts policials



Els investigadors van poder determinar que la substància impregnada en les llavors es tractava d'un verí per a rosegadors, que actua com a anticoagulant i que està totalment prohibit per ser usat en exteriors. En la mateixa actuació, el Serpona també va localitzar a l'entrada de caus de conills esquers de pastilles del mateix verí situades en terrenys propers.

El Seprona de la Guàrdia Civil ha localitzat i immobilitzat en naus i magatzems agrícoles de la demarcació de Lleida, Osca i Madrid verí per a rosegadors, l'ús del qual està prohibit en exteriors. En concret, el cos en va localitzar 550 quilos, repartits en sacs de llavors impregnades amb el verí, en el marc de l'operació "Toxicum", dedicada a la detecció i control d'activitats il·lícites relacionades amb la col·locació de verins associats a practiques agrícoles.Segons el Seprona, la llavor impregnada amb el verí no germina i se sembra aproximadament a mig centímetre del sòl, per tal que se la mengin diferents espècies d'animals com ara talps, rosegadors o bé ocells, podent originar greus conseqüències a l'ecosistema, al passar a la cadena tròfica al morir alguna d'aquestes espècies arran de la ingesta del verí. En la mateixa operació, també es van localitzar pastilles de verí dipositades a l'entrada de caus de conills. Arran dels fets, el Seprona va denunciar quatre homes, d'edats compreses entre els 36 i els 69 anys i veïns de la comarca aragonesa del Cinca Mitjà i de Pamplona, com a presumptes autors d'un delicte contra la fauna.

