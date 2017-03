Els neandertals eren prou intel·ligents per automedicar-se quan es trobaven malament. Aquesta és una de les principals conclusions que ha extret un equip internacional d'investigadors. Karen Hardy, experta del departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Carles Lalueza, de l'Institut de Biologia Evolutiva de la Universitat Pompeu Fabra, han participat a la recerca, que aquest matí publica la revista Nature Els científics han analitzat l'ADN extret de la placa dental calcificada de dos neandertals trobats a la cova de Spy, situada prop de Jemeppe-sur-Sambre, a Bèlgica, i de dos individus més les restes dels quals es van localitzar a una cova d'El Sidrón, a Astúries. També han pogut deduir el menú habitual d'aquests dos individus, que tenien una dieta totalment vegetariana, amb bolets, pinyons, molsa i escorça d'arbre. Això revela una diferència entre neandertals belgues i asturians: aquests últims eren recol·lectors que vivien del que trobaven en el bosc, mentre que els primers també eren caçadors.Els investigadors han trobat altres elements que aporten elements nous per conèixer més a fons el mode de vida dels neandertals, perquè la placa dental també conserva restes de microorganismes. Han observat que un dels individus d'El Sidrón tenia a la placa un paràsit que causa diarrea i un altre associat a malalties relacionades amb la salut bucal.Les sorpreses dels investigadors no acaben aquí. Aquest neardental també tenia un abscés visible a la mandíbula. Per tant, estava malalt, però tenia prou coneixements per automedicar-se. A la placa s'hi han trobat restes de pollancre, un arbre que conté àcid salicílic, la base de les aspirines actuals. A més, també havia pres un tipus de floridura del gènere Penicllium, una substància amb propietats antibiòtiques.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)