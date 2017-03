Artur Mas, a la compareixença a la diputació permanent al Parlament. Foto: ACN

L'ex-president Artur Mas està disposat a comparèixer al Parlament per donar explicacions sobre totes les revelacions sobre el "finançament irregular" de Convergència que han aportat Fèlix Millet i Jordi i Gemma Montull durant el judici del cas Palau. Segons l'entorn de Mas, "cada vegada que la cambra l'ha cridat, hi ha anat sense defugir res", i aquesta vegada, sostenen, no serà diferent.Tota l'oposició ha registrat al Parlament la petició de compareixença del president del PDECat, que té previst fer una compareixença pública "aviat" per posicionar-se sobre tot allò que han revelat Millet i els Montull a la Ciutat de la Justícia. Daniel Osàcar, ex-tresorer de CDC, ja s'ha encarregat de negar totes les acusacions en la seva declaració . L'ex-president té un acte amb Òmnium Cultural a L'Hospitalet de Llobregat a partir de les set del vespre.L'última vegada que Mas es va veure obligat a donar explicacions sobre el cas Palau i les presumptes trames que afecten Convergència va ser el 2 de setembre del 2015, quan una compareixença que havia de ser per explicar l'avançament electoral del 2015 va ser monopolitzada pels escorcolls que hi havia hagut uns dies abans a la seu del partit arran de la presumpta trama del 3%.Aquell dia, l'ex-president va assenyalar que la formació no havia rebut comissions irregulars i que l'Estat preparava "nous muntatges" per frenar el procés sobiranista. Dos anys abans, també al Parlament, Mas va exculpar-se de qualsevol mala pràctica i va indicar que els responsables de finances del partit eren els únics que intervenien en aquesta matèria.

