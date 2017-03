Dos anys i setanta concerts després d’enlairar l'aclamat Pegasus, Joan Miquel Oliver presenta nou àlbum, Atlantis, segona part de la trilogia que uneix al fundador, compositor i guitarrista d’Antònia Font amb el pintor Albert Pinya.Editat i distribuït per Sony Music, es publicarà el proper 7 d’abril. Oliver, que ha comptat amb la col·laboració de Toni Toledo a la bateria i Toni Pastor a les mescles, ha escrit, enregistrat i produït un disc que, temàticament, també és un contrapunt a Pegasus i un recorregut per l’illa de Mallorca.Amb tres blocs de quatre cançons, Atlantis és un entramat conceptual que arrenca amb Nins a tobogans, evocació de la infància més primitiva de l’autor. De la mà d’aquest somni, entrem en un altre més gran per on desfilen Agricultors ingràvids, herois de civilitzacions perdudes i, és clar, homes i dones estupefactes davant la seva pròpia forma de vida. Rumba del temps és disponible des de primera hora d’avui a totes les plataformes digitals

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)