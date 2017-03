Daniel Osàcar, a l'arribada a la Ciutat de la Justícia Foto: Adrià Costa

L'ex-tresorer de CDC Daniel Osàcar ha negat les acusacions que han fet contra ell Fèlix Millet, Jordi Montull i Gemma Montull . "S'ha mentit i molt. S'han fet afirmacions sobre la meva persona que són totalment falses", ha sentenciat en ser preguntat pel fiscal Emilio Sánchez Ulled. També ha assegurat que de les adjudicacions d'obra pública no en sap res, que no es reunia amb ningú del Palau de la Música i que no coneix els directius de Ferrovial. "A Millet el coneixia pels mitjans de comunicació. Personalment no l'havia vist mai", ha etzibat.Osàcar, que ha explicat que va ser l'ex-conseller Germà Gordó qui el va convèncer perquè assumís el càrrec de tresorer de CDC, ha assegurat que anava al Palau de la Música "única i exclusivament" en motiu d'uns convenis signats entre la institució cultura i la fundació Trias Fargas -ara CatDem-. Uns convenis que, ha dit, "venien d'anys enrere" i que tenien per objectiu fomentar que a les festes majors de poble sonessin sardanes "i no només música andalusa o música moderna". Montull fins i tot ha recordat que dirigents del tripartit van avalar els convenis del Palau amb la la fundació. "Montserrat Tura va dir que aquests convenis entre el Palau i la Trias Fargas eren totalment legals", ha deixat anar."Montull em trucava a mi i em deia: 'Senyor Osàcar, mai em deia Daniel, tinc el conveni d'aquest any preparat. Pot passar aquí per signar-ho?'", ha dit. I ha afegit: "No m'he reunit amb ningú i ningú pot dir que s'hagi reunit amb mi".Qui va ser mà dreta de Millet ha insistit que en cap cas rebia diners en efectiu del Palau per al partit i que la institució cultural pagava amb xecs nominatius pels convenis. "Sabem que no podem rebre diners en efectiu, és il·legal", ha dit. Ha defensat que el partit ha pagat "per totes les feines" que s'han fet al partit i que tot s'enviava al Tribunal de Comptes.Fins ara, tant Millet com Jordi Montull i Gemma Montull han assenyalat Osàcar com la persona que rebia els diners que pagava Ferrovial a través del Palau a canvi d'obtenir adjudicacions d'obra pública.L'ex-directora general del Palau Rosa Garicano ha estat la següent en declarar i ha explicat que la seva tasca fonamentalment era aconseguir i gestionar els patrocinis. Ha detallat que sota la seva gestió es van arribar a recaptar 42 milions d'euros. En aquesta quantitat, ha inclòs les aportacions de Ferrovial com a membre d'honor i per patrocini, però cap amb un altre concepte. A més a més, ha negat haver-se reunit mai amb Osàcar i ha precisat que mai va parlar amb un dels ex-directius de Ferrovial acusats en el cas Palau, Juan Elizaga, per un altre tema que no fos el del patrocini.Sí que ha apuntat que Presidència tenia "els seus propis patrocinis" i ha indicat, en la línia dels Montull, que Fèlix Millet era qui ho manava tot al Palau -l'ha titllat de "super president- tot i que era molt "introvertit" i no la informava de les seves gestions. Garicano també ha rebutjat cap responsabilitat al Consorci, la branca pública del Palau, i ha recordat que a les reunions del seu comitè executiu hi assistia només amb dret de veu però no de vot. "Jo mai he tingut poders ni firmes, ni targetes", ha reblat.Garicano figura en l'escrit d'acusació de la Fiscalia com a còmplice de bona part dels delictes comesos per Millet i Montull. Concretament, el ministeri públic considera que va consentir "mirant cap a un altre cantó" de manera "voluntària" els delictes de malversació, falsedat en document mercantil, apropiació indeguda, tràfic d'influències i blanqueig. El fiscal demana per a ella una pena de 9 anys i sis mesos de presó. Malgrat tot, en les seves declaracions d'entre dimecres i aquest dijous, Gemma i Jordi Montull han intentat exculpar Garicano afirmant que tenia un coneixement "nul" sobre l'espoli del Palau

