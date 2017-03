Artur Mas,en una compareixença en comissió al Parlament. Foto: ACN

Tots els grups del Parlament menys JxSí han registrat aquest dijous una petició de compareixença de l'ex-president de la Generalitat Artur Mas perquè expliqui en la Comissió d'Assumptes Institucionals el presumpte finançament irregular de CDC. La sol·licitud conjunta es presenta l'endemà que l'ex-president del Palau de la Música i saquejador confés de la institució, Fèlix Millet, declarés com a acusat en el judici del cas Palau que Ferrovial "feia donacions perquè els diners anessin a CDC a canvi d'obres públiques".La CUP i C's van registrar propostes per separat i el PSC el dimecres, i Catalunya Sí que es Pot i el PP van exigir verbalment a Mas que donés explicacions. Ara, però, han apostat per unir-se i registrar una sol·licitud conjunta, aquest dijous, dia en què l'antiga ma dreta de Millet, Jordi Montull, també hagi implicat CDC en el cas.Els partits han demanat altres compareixences relacionades amb la declaració de Millet, encara que en aquest cas no està tan clar si prosperaran. Així, C's ha demanat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, acudeixi al ple a explicar les mesures anticorrupció que ha impulsat el seu Govern.Al seu torn, la CUP ha demanat que l'ex-conseller i diputat de JxSí Germà Gordó comparegui sobre el cas 3%, i també la diputada del seu mateix grup Anna Figueras i el president del Consell Comarcal de la Selva, Robert Fauria, pel "gran conglomerat de tràfic d'influències i corrupció" que s'investiga pel cas Manga.La portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, ha recordat que Mas ja va assistir al Parlament en una compareixença precisament en la comissió d'investigació sobre frau i corrupció, on va afirmar que "res era irregular i no hi tenia res a veure". "Les afirmacions desmenteixen Mas i les seves explicacions", ha lamentat, així com ha criticat que Junts pel Sí no hagi subscrit la petició conjunta, però confia que hi voti a favor en comissió, ja que "cap grup suporta aquest nivell de corrupció". En tot cas, ha apuntat que, si es confirma el finançament irregular en l'època en què liderava CDC, Mas no hauria de poder seguir en política.També ho ha defensat així el portaveu de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, que ha opinat que "el PDECat li hauria d'exigir que assumís les responsabilitats polítiques pel que ja és una evidència", si vol fer creïble que sent "fàstic" per la corrupció . En aquest sentit, ha opinat que Mas hauria de deixar de ser el líder del partit hereu de CDC i que "no pot seguir amagant-se darrera de Millet, Montull i Osácar" i, per tant, hauria de fer "un pas enrere definitiu".Al seu torn, el coordinador general del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha reclamat explicacions a Mas, però també ha apuntat que, fins ara, "no ha tingut cap problema en mentir", motiu pel qual ha amenaçat amb forçar una comissió d'investigació sobre el cas Palau si no li satisfan les declaracions de l'ex-president de la Generalitat, ja que en aquest marc no podria esquivar la veritat. Així mateix, pel que fa als seus càrrecs orgànics, Albiol ha assenyalat que "no sembla el cartell electoral més presentable" del PDECat. Tot i això, ha marcat distàncies amb el cas Bárcenas, ja que, en aquest cas, ha assegurat que els diners se'ls quedava l'ex-tresorer del PP, mentre que, en el cas Palau, s'ingressaven a CDC.Sigui com sigui, fonts de Junts pel Sí assenyalen que aquesta petició segurament no s'haurà ni de votar, ja que Mas ja va traslladar a la coalició que tenia intenció de comparèixer per petició pròpia , un cop acabessin les principals declaracions del judici. El grup que uneix el PDECat i ERC, però, no hauria signat la petició conjunta perquè, segons argumenten, no volen subscriure sol·licituds de compareixença a qui corre tant a exigir explicacions a Mas per un judici que està obert, mentre no reclamen el mateix als dirigents del PP, malgrat que aquest partit sí que té condemnes fermes per finançament irregular, en referència als populars o C's.

