"El dia que acabem amb la mortalitat infantil, el dia que tots els infants tinguin accés a una educació i sanitat dignes, el dia que tots ells estiguin protegits davant els abusos i l’explotació, el dia que estiguin garantits els seus drets en qualsevol racó de món, aquest dia UNICEF tancarà, perquè la nostra tasca ja no serà necessària i el món serà un món millor". Així ha detallat aquest dijous la presidenta d’ UNICEF Comitè Catalunya, Anna Folch, la nova campanya de l'entitat, que busca la viralitat a les xarxes amb un lema agressiu. El somni d’UNICEF: no ser necessaris.Per assolir l'objectiu, l'organisme ha gestat el lema "Ajuda’ns a tancar UNICEF”. Els seus responsables han demanat la complicitat de la ciutadania. Des d'avui i fins a finals d'any, la campanya #TancaUNICEF , que va aconseguir ser trending topic dimarts, vol ser present als mitjans de comunicació i als carrers. L'objectiu és assolir una gran mobilització de ciutadans, empreses i administracions, obtenir els fons necessaris que permetin seguir posant en marxa programes a favor de la infància i, aconseguir així, un món millor per a tots els infants.UNICEF ha mostrat que es pot aconseguir un món millor per a la infància. Des de l’any 2000 ha treballat per contribuir a salvar la vida de 48 milions d’infants menors de cinc anys; cada any entre 2 i 3 milions d’infants salven la seva vida gràcies a una vacuna; entre 1990 i 2005 ha incrementat en 250 milions el número de persones que tenen accés a aigua potable.Tot i així, s’estima que 535 milions d’infants viuen en països afectats per conflictes o desastres naturals. La guerra a Síria, l’estat de fam en algunes zones del Sudan del Sud, el conflicte al Iemen, la violència a Nigèria o la crisi de refugiats i emigrants són només algunes de les emergències que fan que UNICEF encara sigui necessari. "Volem que aquesta xifra arribi a zero, que no siguem necessaris i que tots els infants tinguin reconeguts els seus drets al món", ha exposat aquest dijous Folch.Una de les regions en les quals UNICEF és present és a Mali. Al nord del país es va viure un conflicte armat entre el gener de 2012 i el 19 de febrer de 2015: més de vuit milions d’infants pateixen les seqüeles del post-conflicte, especialment malnutrició. Paradoxalment, Sikasso, la segona ciutat del Mali, és la regió més rica del país i, alhora, el territori on hi ha més males condicions de vida. “Hem aconseguit reduir a 300.000 les més de mig milió de persones que no tenien accés a l’aigua potable al nord”, explica el representant d’UNICEF a Mali Fran Esquiza.Per combatre la desnutrició, Esquiza remarca el seu paper "d’agrupadors". "Hem creat una plataforma que aplega els serveis del govern, les ONG’s nacionals i internacionals i els líders religioses dels municipis, a qui instruïm per tal que generin els seus propis mecanismes per evitar la malnutrició", afegeix. D’aquesta manera, s’implementa un model sostenible amb què no serà presència d’UNICEF en un futur en la regió.

