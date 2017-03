Maria Assumpció Vilà. Foto: Adrià Costa

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, considera que l'Ajuntament va actuar d'acord amb la normativa però "no ha estat prou curós ni eficaç" per garantir la participació ciutadana en el procés per aprovar els pressupostos del 2017, ha informat aquest dijous en un comunicat . Vilà ha estimat parcialment una queixa que van presentar CiU –ara grup Demòcrata-, Ciutadans i el PP sobre l'Audiència Pública dels pressupostos, amb la qual els tres grups es queixaven del termini de la convocatòria.El motiu de la queixa es remunta a finals de novembre. Llavors CiU va advertir de "greus errors" de tramitació dels comptes que "vulneren el dret a la participació ciutadana" , i va exigir al govern d'Ada Colau, que formen BComú i el PSC, anul·lar l'audiència pública perquè havia estat convocada només amb set dies de marge, quan el reglament estableix un mínim de 15. No obstant això, l'executiu va desatendre la petició i va mantenir l'audiència, on algun veí també es va queixar de la participació Vilà ha estimat part de la queixa dels tres grups. Considera que "l'Ajuntament va actuar de forma ajustada a la normativa" per aprovar els pressupostos d'acord amb l'interès general. Segons la normativa, les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixen no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius.No obstant això, la síndica reclama que, en les futures convocatòries d'audiències públiques de pressupostos, "l'Ajuntament ha de vetllar perquè es garanteixin els terminis i les condicions previstes a les Normes reguladores de participació ciutadana". També suggereix que, en la nova regulació de participació ciutadana en què ja s'està treballant, s'incorporin tots els aspectes que han de regular les audiències públiques de pressupostos i ordenances fiscals.En la seva queixa, CiU, Ciutadans i el PP també retreuen la manca d'habilitació d'una bústia per a la participació per a l'aprovació dels comptes. Vilà afirma que l'informe municipal que va demanar per donar resposta a la petició dels partits no ha aportat informació explícita sobre aquesta qüestió. A la síndica no li consta l'existència d'una bústia oberta a aquests efectes a la pàgina web de l'Ajuntament, però afegeix que el consistori va sotmetre el projecte dels comptes a exposició pública i la informació era accessible a la web.

