La primera ministra d'Escòcia vol que el segon referèndum d'independència se celebri entre el setembre i el desembre de l'any 2018. Nicola Sturgeon ho ha avançat en una entrevista a la BBC que s'emetrà aquest dijous a la nit. La màxima responsable de l'executiu escocès creu que seria de "sentit comú que Escòcia tingués el dret de votar abans de la sortida formal de la Unió Europea". Sturgeon, però, descarta la via unilateral i defensa la necessitat d'iniciar negociacions amb el govern britànic per fer possible la convocatòria.Preguntada per la possibilitat que el referèndum se celebri la tardor del 2018, la primera ministra ha reconegut que "entre aquestes dates" seria "factible" plantejar-se l'opció d'anar a les urnes perquè els ciutadans escocesos puguin decidir per segona vegada si volen o no separar-se del Regne Unit. Aquesta possibilitat ja l'havia posat sobre la taula l'ex-primer ministre Alex Salmond, que havia pronosticat que el referèndum se celebraria entre els mesos de setembre i desembre de l'any vinent. En la mateixa línia ha apuntat el líder dels verds escocesos, Ross Greer, que creu que el referèndum "no pot ser abans de la tardor del 2018 ni després de la primavera del 2019".

