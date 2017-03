ÀUDIO. La narració de Puyal del 6-1. “DÉU ÉS BLAUGRANA" https://t.co/PwzchCazb6 — LaTdP (@LaTdP) 8 de març de 2017

Els locutors de les ràdios catalanes que van narrar en directe el partit del Barça van embogir amb el gol de Sergi Roberto que culminava la remuntada blaugrana . El que semblava impossible es va fer realitat gràcies a una rematada in extremis al 95 del defensa de la pedrera. Un moment d'èxtasi futbolística que els periodistes van viure amb la mateixa eufòria i emoció que la resta d'aficionats.A RAC1, el director i presentador de El Barça juga a RAC1, Joan Maria Pou, va cantar amb bogeria el gol de Roberto. Pocs minuts abans ni tan sols creia que els homes de Luis Enrique tinguessin opcions, però en qüestió de segons tot el que semblava quimèric es va convertir en una gesta realitzable. A la cabina de premsa i a la grada les emocions es van desfermar.Gerard Romero, responsable de les retransmissions del Barça a Ràdio Barcelona, de la SER Catalunya, també va vibrar amb el 6 a 1. De fet, el periodista no va poder evitar emocionar-se. Estava narrant el partit al costat de dos actors catalans de la coneguda sèrie Pulseres Vermelles que tampoc van poder evitar saltar i cridar mentre gravaven l'històric moment amb el telèfon mòbil.A Catalunya Ràdio, el clàssic Josep Maria Puyal tampoc va poder contenir les emocions. No hi ha imatges de com van viure-ho Puyal i tot l'equip a la cabina de premsa, però l'àudio que resumeix tota la retransmissió de la remuntada ja és prou explícit. De fet, el periodista va acabar deixant caure una sentència que promet fer-se cèlebre: "Déu existeix, Déu és blaugrana!".

