"Les comissions primer eren del 3%, però després del 4%. CDC volia més diners". Jordi Montull, que va ser la mà dreta de Fèlix Millet al capdavant del Palau de la Música, ha estat el tercer encausat en ratificar que Ferrovial pagava comissions a CDC a través del Palau a canvi d'obtenir adjudicacions d'obra pública. Això sí, com Millet i la seva filla, només ha assenyalat un nom: el de l'ex-tresorer Daniel Osàcar. "La meva voluntat és que es digui la veritat, volia que la meva filla digués la veritat perquè està acusada per una cosa que no és veritat", ha afirmat amb la voluntat que es rebaixi la pena a Gemma Montull.Montull ha subscrit fil per randa el mecanisme de presumpte finançament irregular de CDC i les tres vies a través de les quals rebia el partit els diners: entregues en efectiu als tresorers -primer Carles Torrent i després Daniel Osàcar-, els convenis amb la Fundació Trias Fargas -ara Catdem-, vinculada a Convergència, i factures falses contra el Palau fetes per empreses. Ha ratificat que el tal Daniel que rebia pagaments, segons els documents de la investigació, era Osàcar i que les sigles GPO corresponien als diners que es repartien ell i Millet. GPO volia dir "Grans Promocions Orquestrals". Quan el fiscal li ha posat sobre la taula el nom d'Àngel Colom, que dirigia la fundació Nous Catalans, ha assegurat que ni el va conèixer ni va fer cap tracte amb ell.Això sí, si bé Millet va assenyalar Montull com el responsable de les relacions amb CDC, Montull ha reblat que era Millet qui se n'encarregava. "Es tractava amb algú del partit per sobre de l'ex-tresorer?", ha preguntat el fiscal Emilio Sánchez Ulled. "No ho sé, Millet tenia converses però no sé amb qui", ha respost Montull.Montull ha detallat, a més, que va ser Millet qui "li va demanar a CDC que fes factures" per poder avalar la sortida de tants diners en metàl·lic. "No sé si les factures eren bones o dolentes, no sé si eren veritat o no", ha dit.Com estava previst, Jordi Montull ha ratificat el relat de fets que va fer aquest dimecres la seva filla Gemma Montull. "M'adhereixo a tot el que va dir la meva filla", ha dit només arrencar la seva declaració.Montull ha carregat sobre l'esquena de Millet la màxima responsabilitat i poder de decisió a la institució cultural. "Millet manava absolutament al Palau, la meva filla no tenia capacitació per resoldre res", ha sentenciat. I ha puntualitzat que a ell, en concret, l'anomenaven "el bomber".Com també va fer Millet, Montull ha reconegut el saqueig que van fer de les arques del Palau. Ha detallat que es van atorgar una retribució que variava en funció del superàvit anual i que era, com a molt, d'un milió d'euros anuals. "Vam començar cobrant en metàl·lic i després vam intentar fer factures, que no eren correctes, i un advocat de la fundació ens va dir que féssim una societat", ha assegurat.També ha explicat com al Palau es pagaven grans quantitats en negre a directors d'orquestra, cantaires o conserges. Entre els anys 2000 i 2008, ha admès Montull, es podrien haver pagat entre dos i tres milions d'euros d'aquesta manera. Tot i això, Montull no ha identificat on han anat a parar els 9,6 milions el destí del qual es desconeix.

