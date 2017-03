Gerard Piqué també va celebrar amb eufòria la històrica remuntada del Barça contra el PSG. En una entrevista a la Cadena SER , el central blaugrana va avançar que l'esperava una nit mogudeta: "Jo ara sortiré de festa encara que demà tingui entrenament". El jugador català estava tan animat que fins i tot va llençar una recomanació a l'Institut Català de la Salut. "Contracteu infermeres perquè avui [ahir] es farà molt l'amor".De fet, Piqué es va aventurar a pronosticar que d'aquí a nou mesos hi haurà un "boom de naixements". Al mateix temps, però, el central del Barça també va reconèixer que "s'ha de celebrar amb moderació perquè no hem aconseguit res, només mantenir-nos vius". Tot i la mesurada ponderació, tampoc es va estalviar els dards a tots els que havien pronosticat l'eliminació dels homes de Luis Enrique: "Serà una nit dura per a la gent que sempre vol que perdem, però demà també sortirà el sol fins i tot per a ells".

