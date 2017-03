Ubicació de l'Escola Avenç de Sant Cugat del Vallès Foto: Google Maps

Un brot de gastroenteritis afecta almenys 125 alumnes de l'escola Avenç de Sant Cugat del Vallès, segons ha informat el Departament de Salut. El centre compta amb 1.186 estudiants i aquest dimarts van començar els primers símptomes en 21 afectats.L'Agència de Salut Pública de Catalunya estudia aquest possible cas de toxiinfecció alimentària i ha obert una investigació per determinar-ne l'origen. Els afectats són de diferents etapes escolars, tant de Primària com de Secundària, i presenten un quadre de gastroenteritis lleu i de curta durada amb evolució favorable.En aquest sentit, s'estan fent enquestes epidemiològiques dels afectats i s'inspeccionen les condicions higiènic-sanitàries, el control de manipuladors i la presa de mostres dels possibles aliments implicats que s'enviaran al laboratori per analitzar.Paral·lelament, també s'ha enviat recomanacions escrites als pares per la prevenció de la transmissió de la malaltia a altres persones.

