Lucho's reaction when the final whistle blew 😂



pic.twitter.com/gyrpXNKjjM — Messi10Videos (@Messi10Videos) 8 de març de 2017

Lionel Messi celebrating the winning goal with the fans. pic.twitter.com/zA2FYBDjhf — Roy Nemer (@RoyNemer) 8 de març de 2017

Leo Messi, Luis Enrique, Gary Lineker o l'afició que omplia el Camp Nou. El fortí del Barça es va esfondrar dimecres a la nit després que Sergi Roberto culminés la històrica remuntada contra el PSG amb un gol al minut 95 de partit. La bogeria es va desfermar i cadascú va canalitzar les emocions com va saber, com va poder o com va voler. N'és un clar exemple Luis Enrique, que va semblar evocar la celebració de Guardiola a Stamford Bridge corrent els cent metres llisos mentre no parava de moure els braços i de cridar.És el cas del crack blaugrana, Leo Messi. El 10 del Barça no va anar-se a abraçar a Sergi Roberto. Va veure el gol i se'n va anar directe a celebrar-lo amb l'afició. Va quedar apoderat per una eufòria desfermada que va voler compartir amb els culers de la grada d'animació que cantaven el gol des de darrere la porteria. Alguns, fins i tot, es van poder abraçar a l'astre blaugrana.El Camp Nou també es va desbocar amb el 6 a 1 de Roberto. A alguns aficionats fins i tot els van caure les llàgrimes. Després de setmanes parlant de la possibilitat de fer realitat la gesta i de protagonitzar la remuntada més gran de la història de la Champions, molts culers semblaven no acabar de creure's-ho. Ja havien celebrat cinc gols, però el sisè va permetre arribar a l'èxtasi. Finalment, el Barça havia fet possible l'impossible.Fora del Camp Nou també es va desfermar la bogeria. L'ex-jugador blaugrana Gary Lineker estava retransmetent el partit per un canal de televisió especialitzat en la Champions i les càmeres van captar la seva alegria. L'acompanyaven Steves Gerrard, Rio Ferninand i Michael Owen, ex-futbolista del Madrid, entre altres equips. Ells també van celebrar el gol de Sergi Roberto sense contenir la seva sorpresa i la brutal eufòria.

