Lloc on s'ha registrat l'incendi de Girona. Foto: Google Maps

Un home de 77 anys ha resultat ferit greu per intoxicació de fum aquesta passada nit en un incendi a casa seva a Girona, segons han informat els Bombers de la Generalitat.L'avís s'ha produït poc abans de la mitjanit en una casa de planta baixa i pis, situada a la Plaça Ruiz-Picasso número 112, al Grup Vila-roja. L'home ha estat traslladat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Josep Trueta.Les flames han afectat tot l'interior de l'habitatge, tot i que l'estructura no ha quedat afectada. Fins al lloc, s'hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del SEM. A les dues de la matinada, l'incendi s'ha donat per extingit.

