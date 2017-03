11:52

Daniel Osàcar explica que l'ex-conseller Germà Gordó el va convèncer per assumir el càrrec de tresorer de CDC: "Em va parlar per si em podia fer càrrec d'allò que ocupava el senyor Torrent i vaig dir que no". Gordó va insistir i Osàcar finalment va acceptar el càrrec per un període "temporal".