Tots els que vàreu prometre pujar a #Montserrat si hi havia #Remuntada si us plau no vingueu el mateix dia! pic.twitter.com/09ENtieVyc — PN Montserrat (@PNMontserrat) 8 de març de 2017

Els responsables del Parc Natural de Montserrat temen una allau de visitants ara que el Barça ha aconseguit el que semblava impossible: remuntar el 4 a 0 contra el PSG i classificar-se pels quarts de la Champions . Des del monestir no volen que tots els culers que es van comprometre a pujar fins a Montserrat si el conjunt blaugrana remuntava hi vagin de cop i es produeixin aglomeracions.Precisament per evitar una massificació el proper cap de setmana, els responsables del Parc Natural han publicat una piulada al compte de Twitter oficial de Montserrat per demanar als aficionats del Barça que van apostar-se un ascens al monestir que el visitin de manera esglaonada. "Tots els que vau prometre pujar a Montserrat si hi havia remuntada, si us plau, no vingueu al mateix dia", van tuitejar, acompanyant el text de la fotografia d'un ciri encès.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)