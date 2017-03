Torre central de l'edifici del centre de producció de programes de l'antiga Canal 9 Foto: ACN

La nova radiotelevisió valenciana es dirà "À." i es llegirà "À punt", segons que ha informat el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació a través d'un comunicat. Aquesta ha estat la proposta escollida pel Consell Rector, que ha analitzat totes les propostes que han arribat després del concurs públic obert per escollir el nom i la identitat gràfica.El concurs marcava com a requisits els de promocionar la llengua i la cultura valenciana, que contribueixi a la vertebració del territori i que es tracti d'una proposta inèdita, de fàcil lectura i interpretació i concebuda per durar en el temps.Segons que ha informat el Consell Rector, els motius per escollir el com són que la lletra "À" està inclosa al nom de les tres demarcacions valencianes, és la primera lletra de l'abecedari i representa l'inici, la inauguració d'una cosa nova. "Exhaurit el criteri dels números, s'ha escollit la primera lletra", ha remarcat el Consell Rector, que ha afegit que l'accent obert, l'à tònica en valencià "és un fet característic de la nostra llengua". L'Estudi Menta, Dídac Ballester i l'agència Aftershare són els tres encarregats de desenvolupar la proposta gràfica de la nova radiotelevisió.D'altra banda, el Consell Rector ha acordat nomenar la periodista Empar Marco com a nova directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana. Marco ja ha pres possessió del càrrec.

