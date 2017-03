Messi celebrant la victòria amb l'afició Foto: FCB

Messi controla la pilota davant dos jugadors del PSG Foto: Barça

. Tots els barmans, els cambrers i els cuiners de la ciutat han cantat una victòria, han plorat una derrota, han maleït els ossos del més nefast dels davanters i han volgut assassinar tots els àrbitres de l’univers. A totes les places s’hi ha celebrat un gol i a tots els carrers un grup d’amics han saltat i han fet el ridícul, s’han morrejat per a posar a prova la seva masculinitat i han entonat un “Força Barça!” amb do de pit per demostrar al món que estaven vius.quan tocava explicar al món que la proesa havia sigut possible. Les motos de tants eixelebrats han accelerat a destemps i tantíssims controls de la Guàrdia Urbana han fet la vista grossa només perquè el Barça havia guanyat a l’últim minut . És bonic saber que una nit tanta gent dormirà millor, amb el son més profund, només pel fet que una pilota ha perforat la porteria contrària en l’instant precís.els maleïts muntatges musicals de la tele per al resum del més mediocre dels partits. No té major importància que haguem volgut escanyar aquell periodista passerell, aquell hooligan passat de voltes i l’enèsim papanates que diu que diu “Messi, que gran!”, com si digués alguna cosa important. La vida, expliquen els que en saben, està fabricada d’intangibles, i les ciutats bones, les de veritat, construeixen llegendes a base de moments que no són certeses, tan sols instants imaginats, ombres més que no pas presències., just en una de les cantonades del vell camp del Barça, aquell camp que Kubala va fer petit i ja no s’hi cabia. Per alguna cosa existeixen les fotografies dels Pérez de Rozas, de Campañà, d’Agustí Carbonell, de Czibor fill, d’Alguersuari, de Jordi Cotrina i del meu amic Horacio Seguí. Per alguna cosa existeix el relat de Manuel Vázquez Montalbán, la narració d’en Puyal, les cròniques de Ramon Besa, de Segurola, de José Maria Sirvent i del gran Paco Cabezas, amb qui vaig estudiar i que posseeix una prosa fabulosa.s’hi han llançat apostes insensates i s’hi ha oficiat borratxeres memorables després de mil i un partits. Per alguna cosa a fora s’hi planten les banderes el dia que juga el Barça perquè s’ha de fer caixa i perquè és millor veure’l acompanyat que sol. Per alguna cosa el Marca i l’As venen més quan el Barça guanya i l’audiència de Punto pelota, El chiringuito, o com es digui, es dispara estratosfèricament. Aquelles nits en què el sentit menys valorat és el comú i a la gent més sensata només li ve de gust cridar ben fort i teclejar un tuit que no és més que un despropòsit.a la tasca de Gràcia i el Carmel, a la barra d’aquell històric de la ronda del Guinardó, a l’irlandès de Via Laietana i l’Eixample baixa, al forat més tinyós i al reservat més exclusiu. Arreu són grans i ferotges els instants de glòria. A tot arreu d’aquesta ciutat estranya hi ha sempre algú disposat a cantar un gol del Barça com si estigués enamorat de la Lluna, com si tots els dies fossin els últims que li ha tocat viure. Per què? No en tinc ni idea.Tants fills són fills perquè resulta ser que un dia el Barça va guanyar. El troglodita més primari ha seduït la princesa dels seus somnis quan més li convenia tan sols perquè aquella nit la sort va acompanyar onze paios amb calça curta. Tantes reconciliacions s’han esdevingut amb una proesa incomprensible en un desguitarrat camp suís, una xilena de Rivaldo, una canonada de Koeman i una exquisidesa d’Iniesta sobre dues herbes de Londres.. És igual que sigui de l’any de la picor i el sol n’hagi destenyit els colors. La poètica no hi entén d’immoralitats i de sous astronòmics. Quan se serveix una canya durant un partit del Barça vol dir que algú celebra que està viu. Quan els nòvios es fan petons i els amics s’abracen, quan el pare i el fill dormiran plans sota el mateix sostre, quan té sentit escriure aquest article a quarts de dues de la matinada. Quan ve de gust llegir el que altres escriuran sobre un 6-1 i quedar-te dins amb paraules, imatges i evocacions alienes. Rescatar instants verdaders perquè sorgeixen del cor i convèncer-te a tu mateix que no importa que el segon penal hagi sigut un regal.La ciutat fa soroll, batega fort perquè en un instant del descompte la grisor i la tristesa s’han evaporat. Si fos tant fàcil capturar la felicitat.

