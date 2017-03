Era un dels moments més esperats de la nit. Els aficionats volien veure la retrobada de Jordi Grau i Luis Enrique, després que fa unes setmanes l'entrenador recriminés al periodista de TV3 el "tonito" de les qüestions que li va plantejar durant una entrevista posterior al partit, precisament, d'anada dels vuitens de final de la Champions, on el Barça va caure estrepitosament contra el PSG a París (4-0).El context ahir era diferent. El Barça va aconseguir una remuntada històrica contra el PSG (6-1) i va facilitar el retrobament després del matx, en l'habitual entrevista de TV3. El to va ser molt cordial i Luis Enrique va respondre a preguntes tòpiques com les claus del partit o si creia que el Barça tenia possibilitats de guanyar el triplet.La conversa només va grinyolar en un petit comentari que Grau va fer veure que no sentia. Al principi de l'entrevista, el periodista li diu que el va veure emocionat, fins i tot amb llàgrimes als ulls. Luis Enrique va respondre de manera seca: “No eren llàgrimes, era suor”. Per cert, TV3 ha tret aquesta part del vídeo que publica al seu web i no es pot veure.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)