Qué momento!!! Y qué bonito es el fútbol!!! pic.twitter.com/GOkWyEjUdS — Shakira (@shakira) 8 de març de 2017

Shakira ha volgut compartir la seva alegria per la remuntada del Barça a trvés del seu Twitter. La cantant ha publicat un vídeo on se la pot veure celebrant la victòria des del Camp Nou: "històric, històric!".La remuntada d'avui per 6-1 és la més gran de la història de la Champions. Fins ara aquest títol corresponia al Deportivo, que a la temporada 2003-04 van segellar un 4-0 a quarts de final contra el Milà. Els italians els havien guanyat per 4-1 a l'anada.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)