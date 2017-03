| 1 comentari Roger Tugas

Diverses associacions i col·lectius d'homes treballen per qüestionar els rols imperants com a homes i promoure'n d'altres menys agressius i més dialogants | Homes Igualitaris, Aliats del Feminisme o Homes en Diàleg celebren jornades de reflexió entre homes i tallers a escoles i instituts per a joves