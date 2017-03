Remuntada històrica del Barça al Camp Nou. Els blaugrana han eliminat per 6-1 al PSG després del 0-4 de l'anada en un partit frenètic que els ha col·locat als quarts de final de la Champions. Els culers han escoltat les peticions de Luis Enrique i han acudit a l'estadi, ple de gom a gom, per animar el Barça fins al darrer minut. La d'avui és la remuntada més gran de la història de la Champions. Fins ara aquest títol corresponia al Deportivo, que a la temporada 2003-04 van segellar un 4-0 a quarts de final contra el Milà. Els italians els havien guanyat per 4-1 a l'anada.

