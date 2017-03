Messi controla la pilota davant dos jugadors del PSG. Foto: Barça

Remuntada històrica del Barça al Camp Nou. Els blaugrana han eliminat per 6-1 al PSG després del 4-0 de l'anada en un partit frenètic que els ha col·locat als quarts de final de la Champions. Els culers han escoltat les peticions de Luis Enrique i han acudit a l'estadi, ple de gom a gom, per animar el Barça fins al darrer minut. La d'avui és la remuntada més gran de la història de la competició (i segurament de la història del futbol). Fins ara aquest títol corresponia al Deportivo, que a la temporada 2003-04 van segellar un 4-0 a quarts de final contra el Milà. Els italians els havien guanyat per 4-1 a l'anada.El Barça ha sortit al camp disposat a remuntar i s'ha notat. Al minut dos els blaugranes ja s'han avançat al marcador: Suárez ha aprofitat un refús i ha col·locat la pilota per damunt de Trapp. El gol ha descol·locat el PSG, que ha vist com el Barça, a poc a poc, s'ha anat fent amb el domini del partit. Un refús de Mascherano amb el braç al minut 10 ha afegit tensió entre tots dos equips. Els francesos han reclamat penal al col·legiat, mentre els blaugrana asseguraven que l'acció havia estat involuntària. Finalment les protestes han acabat en no res. Els de Luis Enrique no han perdut la concentració i han seguit pressionant amunt. Els esforços han donat el seu fruit quan l'àrbitre estava a punt de xiular la segona part. Un xut d'Iniesta que ha acabat fregant Kurzawa ha col·locat el 2-0 al marcador, posant dempeus el Camp Nou.El Barça ha seguit atacant amb força a la segona part. Al minut 50 un gol de Messi de penal ha apropat la remuntada. Quan semblava que havia d'arribar el quart, però, Cavani ha fet emmudir el Camp Nou anotant el primer del PSG. Els de Luis Enrique no s'han rendit. Neymar ha tornat a fer cridar la grada amb dos gols, pràcticament seguits, a tocar del final. L'últim, el de la victòria definitiva, l'ha fet Sergi Roberto al minut 95 amb tot l'equip –porter inclòs- buscant la rematada d'una falta servida pel brasiler.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)