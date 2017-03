Ahir a la nit vam viure, de forma simultània, un miracle i una gran nit de futbol amb el Barça. Seguim endavant per voluntat i ambició i ara els culers ja podem dir que ens mereixem guanyar la Champions i el que se'ns posi per davant. Si el cicle d'aquest equip ha acabat (vigilem de no donar-los per morts abans d'hora com va fer el PSG) no ho podia fer deixant la competició europea amb una humiliació.



L'hora decisiva. Però ahir al matí vam estar ben pendents dels Montull i del seu pacte amb la Fiscalia. El protagonisme, com ha passat des del primer moment del cas, se'l va endur Fèlix Millet que, sense manies, va acusar CDC de finançar-se il·legalment gràcies a comissions per obra pública. Malgrat que el fiscal va burxar, Millet no va voler incriminar a ningú més de CDC que a un extresorer mort, Carles Torrent, i a qui ho va ser fins a finals de 2010, Daniel Osàcar. Va deixar el càrrec de tresorer quan ja se l'incriminava però Artur Mas i el partit posen fins ara les mans al foc per ell. De fet, després de deixar el càrrec seguia anant gairebé a diari a la seu del partit com si res.



Avui el judici arrencarà amb la declaració de Jordi Montull, que es refermarà en les afirmacions de la seva filla però podrà explicar totes les reunions que, segons ella i Millet, tenia amb dirigents de CDC, i d'Osàcar. A la tarda podria parlar Artur Mas. L'onada expansiva del cas i la gravetat de les acusacions perjudiquen, si queden provades, el PDECat i la imatge de l'ex-president, que acarona la idea de tornar-se a presentar a les eleccions. Les seves explicacions són imprescindibles, opina el nostre cap de redacció, Arnau Urgell, a "La veu de Nació". Sara González i Isaac Meler expliquen en aquesta informació com es finançava CDC segons Millet i Montull i en aquesta altra recullen algunes de les excentricitats de la seva declaració.



L'hora decisiva de la UE. Després del referèndum del Brexit, els líders de la UE són conscients que han de reforçar el projecte en tots els fronts. Una percepció que s’ha fet més urgent amb l’arribada a la Casa Blanca de Donald Trump i l’efervescència populista i xenòfoba en diversos estats. Hi ha nervis a les grans capitals, on es mira el rellotge electoral (eleccions a Holanda el 15 de març, a França a l’abril i a Alemanya a la tardor). Aquesta tarda i demà es reuneix el Consell Europeu, que ha de reelegir com a president el polonès Donald Tusk, del Partit Popular Europeu, però amb l’oposició del reaccionari executiu de Varsòvia. Pep Martí us ofereix les claus per situar-vos.





Vist i llegit



Ahir era 8 de març, Dia de la Dona Treballadora. El periòdic quinzenal SomGarrigues, que aquesta setmana ha estrenat nova web, recuperava un reportatge de Mariona Forcat sobre el paper de les dones al món de l'oli, el producte més preuat i singular d'aquesta comarca, que intenta posar-lo en valor juntament amb els seus vins i patrimoni paisatgístic. No tot està perdut encara.





El passadís



L'altre dia explicàvem com es repetien algunes de les cares dels advocats defensors als grans judicis de corrupció. Ahir, mentre Fèlix Millet i Gemma Montull confessaven, els lletrats s'ho miraven amb una certa incredulitat. El més actiu d'ells era Cristóbal Martell, que en aquest cas fa d'advocat dels ex-directius de Ferrovial, que hauria pagat comissions il·legals a CDC. No parava de prendre notes una mica capficat. Tindrà feina per intentar desactivar l'acord amb la Fiscalia. Martell és també advocat dels Pujol.





L'efemèride



Tal dia com avui de l'any 1966, ara fa 51 anys, la policia espanyola va reprimir al convent dels pares Caputxins de Sarrià una assemblea de 450 estudiants per crear el Sindicat d'Estudiants a les universitats en el que es va donar a conèixer com la Caputxinada. Va ser un dels punts d'inflexió de la lluita antifranquista a Catalunya, en la que es van implicar també amplis sectors de l'Església.





L'aniversari



Un 9 de març de l'any 1954 naixia a l'Ulster (a Irlanda) Robert Gerard Sands, conegut com a Bobby Sands. Si no hagués mort a la presó de Maze durant les vagues de fam dels presos de l'IRA el 1981, avui faria 63 anys. Els republicans protestaven perquè se'ls retirava l'estatus de presos polítics i ell les va liderar. Durant el seu presidi va ser fins i tot escollit diputat a Londres. S'ha convertit en una de les icones de la causa republicana i moltes parets de l'Ulster, on fa poc hi ha hagut eleccions, tenen murals amb la seva cara.

Ferran Casas i Manresa

