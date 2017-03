Gemma i Jordi Montull sortint del judici del cas Palau Foto: Isaac Meler

Les confessions de Fèlix Millet i de Gemma Montull han estat contundents i sense titubejos per assenyalar CDC. Però no han estat exemptes de frivolitats i d'explicacions grotesques a l'hora d'admetre el saqueig del Palau. Hi ha hagut somriures per part de Millet i llàgrimes per part de Montull. A continuació, alguns dels moments més excèntrics de les declaracions."Em vaig equivocar, demano disculpes". L'ex-president del Palau ha repetit, com si de l'ex-monarca espanyol es tractés, una i altra vegada que va cometre errors i que tant ell com Jordi Montull es van beneficiar de fons del Palau per a qüestions de tipus personal. Des de pagar amb diners del Palau obres del seu habitatge o el casament de les seves filles a atorgar-se un suposat sobresou de 800.000 euros anuals -el famós "bonus"- que cobrava en efectiu. La retribució de Jordi Montull era de 200.000 euros.Millet no s'ha estat, però, de reivindicar que, en el fons, ell va "salvar" el Palau perquè les bigues "estaven podrides" i la infraestructura necessitava inversions, motiu pel qual tant ell com Montull van creure, segons ha precisat Gemma Montull, que "mereixien" aquest "bonus" que cobraven en negre."Jo cobrava de molts llocs", ha dit Millet sense cap tipus de pudor. I justament perquè tenia moltes entrades d'ingressos no ha sabut distingir quins anaven a parar de forma irregular al seu compte particular. "La meva secretària portava els meus diners i els del Palau al banc", ha argumentat. De fet, ha assegurat que no reconeix els llibres de comptabilitat tot afegint que les anotacions corresponen a la lletra de la seva secretària.Era ja sabut que Millet va pagar els 164.000 euros del casament d'una de les seves filles amb fons de Palau i que, per postres, va fer pagar als seus consogres la meitat d'aquest import. Durant el judici, però, no s'ha estat d'argumentar que si els casaments de les seves filles es van fer al Palau va ser per fer "publicitat" de la institució. "Els sogres de la meva filla Clara no volien fer el casament al Palau, però al Palau se'm va dir que seria bo per fer publicitat i que la gent sapigués que allà es feien casaments", ha relatat. I com si d'un atenuant es tractés, ha puntualitzat que el 80% dels assistents eren membres, patrons de l'Orfeó o empresaris, i no familiars.L'ex-president del Palau ha reconegut sense pèls a la llengua que cantaires, professors de cant i jubilats que feien feines a la institució cobraven diners en negre i que els pagaments es feien així per evitar que els costos fossin més elevats -a banda de la incompatibilitat que implica rebre una pensió-. També es pagaven així la manutenció de les corals quan havien de fer viatges. "En tot cas, els entrepans dels membres de la coral no valien nou milions d'euros, dic jo", ha etzibat el fiscal fent referència als 9,6 milions que no se sap on han anat a parar.Entre les despeses "festives" -en paraules del fiscal- que Millet i Montull van dur a terme amb diners del Palau hi ha 30 viatges en destins exòtics com el Kenya, Tailàndia o les Maldives. D'entre ells, Millet n'ha volgut salvar un dels tres que es van fer a Mèxic. "Va ser en el marc de la setmana catalana, hi va anar a cantar l'Orfeó", ha explicat. I ha afegit que també hi va anar l'aleshores president Jordi Pujol.La filla de Jordi Montull ha fet una declaració perfectament dissenyada per intentar evitar la presó. S'ha emparat en el fet que ella "només complia ordres" del seu pare i anotava a la comptabilitat tot allò que li deia. A més, ha detallat que cobrava un sou de 70.000 euros a l'any, "el mateix" que les secretàries de Millet i Montull perquè, ha dit, feien més o menys "la mateixa feina"."No m'he quedat ni un sol euro del Palau de la Música Catalana", ha dit Gemma Montull entre llàgrimes. De fet, ha plorat diverses vegades durant la seva declaració i ha lamentat el "greuge" que, segons ella, suposa que se li hagi retirat el pressupost mentre que al seu pare no.Gemma Montull ha reconegut que, en el moment en què els Mossos van irrompre al Palau, va intentar amagar-se un USB en el qual tenia anotats suposats pagaments a CDC però que els agents, acompanyats pel mateix Ulled, la van descobrir. En obrir el pen-drive durant la vista, han aparegut diverses carpetes -Los Vikingos era una d'elles- i un document titular "factures convergents".

