El Barça no s'ha deixat sorprendre per l'esperit combatiu i desenfadat del Celta. El conjunt de Luis Enrique ha mantingut dominat el partit des de l'inici i l'ha resolt amb solvència. Messi ha encarrilat la victòria al 24 amb un gol que ha cuinat i que ha concretat ell tot sol. Abans de la mitja part, Neymar ha ampliat distàncies amb el segon i, a la represa, Rakitic, Umtiti i -de nou- Messi han arrodonit el triomf fins el definitiu 5 a 0. Els tres punts mantenen el Barça líder de la Lliga (amb un partit més que el Madrid) i reforcen la moral de l'equip a quatre dies d'afrontar la tornada dels vuitens de final de la Champions contra el PSG.Els blaugrana han sortit molt connectats a la gespa. Messi, Neymar i Rakitic, avui tots tres incombustibles, han avisat ben d'hora amb un parell de triangulacions que no han estat capaços de concretar per ben poc. Al minut 19, el Barça ha disposat de l'oportunitat més clara amb un doble xut al pal de Suárez i Messi que no ha acabat en gol incomprensiblement. Però de l'intent frustrat s'ha passat a l'1 a 0 tot just quatre minuts després, amb una extraordinària jugada de l'astre blaugrana, que ha agafat la pilota al cercle central i s'ha plantat a la frontal combinant velocitat i tècnica. Des d'allà ha enviat un tret precís per superar el porter visitant.Però el més inusual encara havia d'arribar. Messi ha sorprès tothom amb una celebració estranya: ha assenyalat un punt indeterminat de la grada i ha fet un gest amb la mà que semblava simular un telèfon. Mentre aficionats i periodistes intentaven desxifrar el missatge, el Barça ha aprofitat els darrers minuts de la primera meitat per ampliar distàncies fins al 2 a 0. Neymar ha fet xalar el Camp Nou amb un barret fet a mida a passada de -qui si no?- Messi.A la represa, els homes de Luis Enrique no han tret el peu de l'accelerador. Davant un Celta rendit a l'evidència, els locals han anat eixamplant distàncies. Primer Rakitic rematant -en fora de joc- una centrada de Neymar; després Umtiti, empenyent al fons de la xarxa una passa de la mort de Messi; i, finalment, Messi, que ha enviat un xut precís al fons de la xarxa després de fer una diagonal des de l'esquerra, han certificat una victòria balsàmica que reforça -almenys anímicament- les opcions de remuntada de cara a dimecres.

