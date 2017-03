La Guàrdia Civil de Tarragona ha denunciat diversos abocaments de residus sòlits incontrolats al riu Francolí. La majoria són runes provinents de petites obres realitzades per particulars que eludeixen la legalitat i se salten tant les normes urbanístiques com les que fan referència a la gestió de residus.Segons un comunicat difós aquest dissabte, la policia espanyola ha organitzat diversos operatius per controlar aquestes activitats. Unes actuacions que s'han fet arran de diverses queixes veïnals i que també han permès detectar dues realitats: que han proliferat les construccions il·legals a la zona i que en molts casos hi ha animals domèstics no documentats i amb males condicions sanitàries.Davant d'aquesta situació, la Guàrdia Civil ha fet una vintena de denúncies en matèria de residus i de protecció d'animals domèstics i ha informat dels fets a les autoritats. Les investigacions dels agents han permès determinar que la majoria d'abocaments al riu no són de "grans concentracions, sinó de petits dipòsits disseminats pel llit del riu", tal i com apunten al comunicat.

