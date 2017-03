Donald Trump i Barack Obama, en la seva primera trobada després de les eleccions Foto: Europa Press

Un portaveu de l'expresident nord-americà Barack Obama ha desmentit que ordenés punxar les comunicacions de Donald Trump a l'octubre, quan el magnat encara era candidat a la Presidència. "Ni el president Obama ni cap càrrec de la Casa Blanca va ordenar mai vigilar a cap altre ciutadà nord-americà. Qualsevol suggeriment en un altre sentit és senzillament fals", ha assegurat el portaveu d'Obama, Kevin Lewis, a través d'un comunicat.Lewis ha recordat que "un dels principis cardinals de la presidència d'Obama era que cap càrrec de la Casa Blanca intervingués mai en cap investigació independent del Departament de Justícia". Trump havia publicat en el seu compte personal de Twitter que Obama havia ordenat que punxessin el seu telèfon a la Trump Tower de Nova York, encara que no ha aportat cap prova que ho demostri. "Això és terrible! Acabo d'assabentar-me que Obama va fer que em punxessin el telèfon just abans de la victòria. I no va trobar res", ha escrit Trump. "Això és McCarthyisme!", ha sentenciat el president.

