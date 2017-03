El Tinglado 4, l'espai on assejaven els Xiquets del Serrallo i on s'ha produït l'accident. Foto: ACN

El president dels Xiquets del Serrallo, que ha resultat ferit lleu en l'accident al local d'assaig de la colla , ha rebut aquest dissabte a la tarda l'alta hospitalària, tal i com ha explicat a través un comunicat l'Hospital Santa Tecla, on ha estat atès. Lluís Monfort presentava una contusió al cap i ha estat donat d'alta després de romandre sis hores en observació per precaució.L'accident s'ha produït al matí, quan diversos membres dels Xiquets del Serrallo i dels Castellers de Gavà desmuntaven la xarxa de seguretat de la colla tarragonina i l'estructura metàl·lica ha caigut damunt d'ells. Els fets han provocat la mort d'un membre dels Castellers de Gavà i han ferit Monfort i el president de la colla de Gavà, que encara està ingressat amb ferides menys greus.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)