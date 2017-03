Mike Nesbitt, en una imatge d'arxiu. Foto: Wikicommons

El líder del Partit Unionista de l'Ulster (UUP), Mike Nesbitt, ha presentat la seva dimissió aquesta tarda després que s'hagin conegut els resultats definitius a les eleccions d'Irlanda del Nord , celebrades dijous passat. La seva formació ha perdut sis escons i ha passat de ser la tercera força a caure fins al quart lloc en número de diputats a l'Assemblea d'Irlanda del Nord. Els partits nacionalistes irlandesos han destacat l'ascens del Sinn Féin i la predominança de les formacions contràries al Brexit.El ja dimissionari dirigent de l'UUP ha reconegut que seria "una gran hipocresia" no assumir la seva "absoluta responsabilitat" pels resultats de la seva formació, que passa de 16 escons a 10 escons al parlament nord-irlandès, que està format per 90 representants. Nesbitt, presentador de televisió de professió, és el líder de l'UUP des de març de 2012. "Sóc jo qui va dir que en una societat normal la gent votaria en funció de l'acompliment i el Partit Democràtic Unionista (DUP) i el Sinn Féin no s'han guanyat els seus resultats", ha apuntat."Sóc jo també qui va dir que aquestes haurien de ser les primeres eleccions postsectàries d'Irlanda del Nord, en les quals es votés pensant en l'economia, en l'educació, en la sanitat i en l'habitatge. Tenia un punt de vista diferent, però l'electorat no està d'acord amb ell", ha lamentat.En les eleccions del passat dijous, el partit unionista DUP va aconseguir la victòria amb 28 escons, seguit molt de prop pel nacionalista irlandès Sinn Féin, amb 27 escons, un resultat històric. Per darrere han quedat el Partit Socialdemòcrata i Laborista (SDLP), també nacionalista irlandès, amb 12 escons; l'UUP, amb 10, i el Partit Aliança d'Irlanda del Nord (APNI), amb 8 seients. Els altres escons seran per al Partit Verd d'Irlanda del Nord (2 escons) i un per a cadascun de: Veu Tradicional Unionista (TUV), l'Aliança La Gent abans que el Benefici (PBP) i a més un candidat independent. Cal tenir en compte que amb les eleccions de 2017 l'Assemblea norirlandesa ha passat de tenir 108 a tenir 90 seients.

