Santuari dels Munts de Sant Agustí de Lluçanès Foto: Josep Martínez Castro

La neu arriba a casa nostra. 3 llevaneus de la #Dipta treballen per evitar afectacions del trànsit a carreteres de #ConcaBarbera i #BaixCamp pic.twitter.com/3nrnmONKAD — Diputació Tarragona (@Dipta_cat) March 4, 2017

Última imatge del radar. La cota de neu està al voltant dels 700 metres en general i pròxima als 1000 metres al Pirineu/Prepirineu #meteocat pic.twitter.com/5Xpxzp0tfk — Meteocat (@meteocat) 4 de març de 2017

El cim nevat de La Mola, vist des del barri de Ca n'Aurell de Terrassa. Foto: Joaquim Albalate

Les muntanyes de Montserrat enfarinades Foto: SussiG

El telèfon d’emergències 112 ha rebut un total de 208 trucades per la forta ventada de les darreres hores, la majoria concentrades al Barcelonès (43), Baix Empordà (39) i Baix Llobregat (21). Segons dades de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), destaquen ratxes com els 103,7 km/h de Malgrat de Mar, els 96,8 km/h d’Alguaire, els 94,3 km/h de Mas de Barberans, els 91,8 km/h de Font-rubí o els 87,8 km/h del Port de Barcelona.La majoria d’avisos al 112 han estat per retirar arbres i branques caigudes, fer sanejaments de façanes i teulades o retirar mobiliari urbà en perill de caure (cartells publicitaris, tendals, antenes, xemeneies, cablejat o finestres). A Lles de Cerdanya, els Bombers han treballat de bon matí en la retirada de dues branques de grans dimensions que havien caigut a sobre de quatre cotxes estacionats a la plaça Major.L’avís del sinistre a Lles de Cerdanya s’ha rebut a les 08.13 hores d’aquest dissabte i no hi ha hagut cap persona ferida però sí destrosses en els turismes. Una altra de les sortides destacades de Bombers s’ha produït a Cervera (Segarra), on a l’alçada del número 45 del carrer Prat de la Riba s’ha retirat un arbre que s’havia desplomat sobre la façana d’un edifici i havia trencat els vidres d’un dels pisos. A Palamós i Palafrugell (Baix Empordà), les fortes ratxes de vent de mestral han tombat nombrosos arbres i branques, especialment als nuclis de la Fosca i Calella de Palafrugell.Paral·lelament, l’efecte de la ventada també s’ha fet notar a través de problemes de subministrament elèctric a diverses poblacions de Catalunya. Segons ha detallat la Direcció General de Protecció Civil (DGPC), la més significativa han estat els 2.724 abonats sense llum a Palafrugell. També hi ha hagut incidències per manca de llum a Fontanals de Cerdanya, Torrefarrera, Montoliu de Segarra, Talavera i Conesa, entre altres. A partir de les 14 hores, s’ha recuperat el subministrament elèctric a Palafrugell, Fontanals i Montoliu de Segarra. Només resten 181 abonats sense llum a Conesa.La nevada també ha estat significativa al Pirineu, Prepirineu, altiplà Central i interior de les comarques de Tarragona. S'han acumulat més de 20 centímetres de neu nova a cotes altes del Pirineu i del Prepirineu, i en alguns casos ha nevat a fons de vall: 45 centímetres a Malniu; 38 centímetres a Núria; 37 centímetres a Prat d’Aguiló o 30, al Port del Comte. Al prelitoral/Catalunya central ha arribat a nevar per sobre d'uns 600-700 metres, amb gruixos de més de 10 centímetres als sectors més elevats de la serra de Montsant i de Prades (16 centímetres a Prades). A l’alta Anoia també destaquen els 11 centímetres de neu al puig Castellar de la Llacuna. De fet, la carretera BP-2121 es troba tallada al trànsit per neu del quilòmetre 25 al 28, de la Llacuna al Collet de la Serra. La BV-4024 de Guardiola de Berguedà a Coll de Pal està tallada per vent, risc d’allaus i congestes.Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), la nevada es pot mantenir fins aquesta tarda restringida ja a les comarques del Pirineu. La cota de neu se situarà al voltant dels 700 metres, tot i que localment podrà baixar fins als 600 metres. Al llarg de tot l'episodi es podran acumular més de 30 centímetres de neu per sobre de 2000 metres.Finalment, també hi ha vigent un avís per mala mar a tot el litoral des de Barcelona fins a l’Alt Empordà, amb onades que poden superar els 2,5 metres d’alçada (maregassa). Es recomana molta prudència i no acostar-se a les zones on trenquin fort les onades.

