Tortosa-Terres de l'Ebre acollirà els CSIT World Sports Games del 2019. Així ho ha fet públic avui el comité executiu del CSIT, després que ahir al vespre es comuniqués la decisió al president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), Jaume Domingo i a l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel. El batlle, que es troba a Avignon en una acció de promoció turística de la ciutat, ha valorat molt positivament l'elecció de Tortosa com a ciutat amfitriona dels jocs. "Cal començar a treballar buscant les complicitats de tothom perquè els jocs de 2019 siguen un èxit. Estem davant d'un repte majúscul per a Tortosa, les Terres de l'Ebre i per al conjunt de Catalunya", ha assegurat.El president de la UCEC, de la seva banda, ha assenyalat que "per a Catalunya és un pas important de consolidació de l'esport popular, un esport que ha d'arribar a tothom sense discriminacions i que, a més, pot generar complicitats i sinèrgies molt importants al territori". Domingo creu que "l'organització dels jocs a Tortosa-Terres de l'Ebre és un exemple clar de treball conjunt d'un territori que es projecta a nivell internacional".Membres del comitè avaluador del CSIT han estat recentment a Tortosa i les Terres de l'Ebre per conèixer de primera mà els arguments dels promotors de la candidatura. Han visitat instal·lacions esportives de la ciutat, i també del territori, i han conegut la capacitat logística i els principals actius turístics de qui ha acabat sent ciutat amfitriona. A més de Tortosa, el comitè avaluador també s’havia desplaçat a altres ciutats candidates de Mèxic, Israel i Finlàndia, que finalment han quedat descartades.Els CSIT World Sports Games són uns jocs esportius que se celebren cada dos anys i que poden atreure fins a 10.000 esportistes d'arreu del món. Es tracta d'un esdeveniment on hi ha competició esportiva però sobretot es basa en la convivència entre cultures i l'intercanvi d'experiències entre els participants. No hi ha límit d'edats i les disciplines esportives que es practiquen són les habituals a la ciutat i territori amfitrions.

