Gest de força d'ERC per marcar perfil . Els republicans han reunit unes 5.000 persones aquest diumenge al CCIB, segons dades de l'organització, per fer una crida a culminar el procés sobiranista amb la celebració del referèndum i la proclamació de la República catalana. En aquest acte, la primera gran ovació se l'ha endut el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, que ha deixat clar que el full de ruta es completarà "a la catalana, és a dir, cívicament, pacíficament, però també, si cal, insubmisament". Al final del seu discurs, ha demanat un aplaudiment per a Carles Puigdemont, i tot l'auditori s'hi ha correspost dempeus.Així mateix, el dirigent republicà ha destacat el fet que la independència sigui possible malgrat que Catalunya hagi viscut un "veritable genocidi lingüístic i cultural" i, en canvi, ara es presenta "al món com un poble cohesionat". "Ens hauríem hagut de quedar pel camí, però som aquí i tenim les eines per assolir la independència", ha destacat i, per això, ha avisat que, si no s'assoleix la independència, "no valdran excuses de mal pagador". En aquest sentit, ha assegurat que la República catalana servirà també per aconseguir una millor redistribució de la riquesa i, per assolir-la, ha cridat a unir esforços entre sobiranistes i independentistes.Al seu torn, la diputada d'origen uruguaià Ana Surra ha lamentat la política d'acollida de la UE. "Aquella Europa que em va acollir a mi avui es nega a acollir les persones que fugen de la guerra de Síria", ha criticat, i ha assenyalat també que "l'extrema dreta està tornant a guanyar sense ni tan sols guanyar eleccions", ja que està "trencant els arguments de solidaritat". Per això, ha assegurat que la República catalana pot aportar un "nou relat, nou lideratge i nova esperança" per al continent", així com "el millor antídot a la xenofòbia és el dret a vot".Finalment, el líder d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, ha reclamat disposar d'una capital que deixi de ser una "ciutat que promet i no compleix", i ha lamentat qüestions com el preu dels lloguers, les "estàtues franquistes" al Born o el poder de què disposa ara el PSC, en referència al govern d'Ada Colau. "Volem una Barcelona que aspiri a tenir tres o quatre congressos del mòbil i a qui no li fa nosa la Sagrada Família", ha etzibat.L'acte ha comptat amb la presència de representants de diverses entitats i plataformes, com la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el president del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena; el president de l'ANC, Jordi Sànchez; el president d'Òmnium, Jordi Cuixart; el vicepresident de l'AMI, Jordi Gaseni; els consellers Carles Mundó i Meritxell Serret; el dirigent d'UGT Òscar Riu; el secretari general de la Intersindical-CSC, Carles Sastre; el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Caball; el president del CIEMEN, David Minoves; i la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola.

