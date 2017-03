El greu accident d’un escalador el passat 27 de febrer ha destapat deficiències de seguretat molt importants a la Via Ferrada d’Ulldecona, al Montsià, tal i com alerten els Mossos d’Esquadra en un vídeo. La víctima, de 33 anys i veí de Mataró, va quedar ferit molt greu després de caure des d’una alçada de 25 metres perquè es va subjectar en un tram que era precari. El passat 1 de març especialistes de muntanya dels Mossos van traslladar-se al lloc dels fets per fer una reconstrucció de l’accident.La investigació va permetre desvetllar algunes deficiències de seguretat en les instal·lacions de la Via Ferrada d’Ulldecona. Concretament, la Unitat d’Intervenció de Muntanya va determinar que l’escalador s’havia subjectat en el tram final d’un passamà que va cedir a causa del seu estat precari. De fet, el sinistre es va produir a causa de la combinació d’aquest acabat deficient amb una incorrecta maniobra d’ancoratge per part de l’escalador.Els agents han requerit a l’equipador de la instal·lació –el Centre Excursionista d’Ulldecona- que repari urgentment les deficiències de seguretat observades a la Via Ferrada, i ha determinat que, mentre que no es realitzin els treballs de reparació aquesta instal·lació, es mantindrà tancada.

