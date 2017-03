El meu condol a la família i als companys. Molts d'ànims als les dues colles castelleres. https://t.co/qeW6poi7n5 — Carles Puigdemont (@KRLS) 4 de març de 2017

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha expressat el seu condol a la família i companys del c asteller de Gavà mort aquest dissabte al matí a Tarragona . La víctima ha mort aixefada per una xarxa metàl·lica que li ha caigut quan la desmuntava al local dels Xiquets del Serrallo, una colla de Tarragona."Les meves condolences a la família i als companys. Molts ànims a les dues colles castelleres", ha publicat en un tuit. El mort, un home de 51 anys, havia estat regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de Gavà i feia dos anys que era als Castellers de Gavà. En l'accident han resultat ferits dues persones més que han estat traslladats a l'Hospital Joan XXIII i a l'Hospital de Santa Tecla de la mateixa ciutat de Tarragona amb contusions lleus.L'Ajuntament de Tarragona també ha expressat el condol als Castellers de Gavà. L'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, ha visitat al migdia un dels ferits a l'Hospital Joan XXIII. Des d'allà ha assegurat que és "una llàstima" la mort del casteller de Gavà i ha fet arribar el condol "com a ciutat castellera i amiga a la família, la ciutat de Gavà i als castellers del municipi". Segons ha explicat l'alcalde, els ferits, de caràcter lleu, seran donats d'alta en les pròximes hores.En un comunicat, l'Ajuntament ha lamentat la mort al local que els Xiquets del Serrallo tenien al Moll de Costa de Tarragona i han apuntat que se senten "molt tristos". Al text, el consistori qualifica el fet d'"accident de mala sort" i es posen "al costat de la família, la colla i la ciutat de Gavà i òbviament també amb els nostres Xiquets del Serrallo".Ballesteros, que també ha passat pel local dels castellers, ha explicat que els castellers estaven fent "un intercanvi de materials: estaven desmuntant una estructura d'assaig que s'havien d'endur a Gavà". Aleshores, "hi ha hagut un moviment de l'estructura i s'ha ferit de manera mortal un dels castellers", ha explicat. A més, ha detallat que els dos ferits són els dos presidents de les dues colles castelleres.

