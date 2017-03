Fonts de la CUP han assegurat que per ara JxSí no els ha traslladat cap emplaçament per parlar la setmana vinent, tal com ha apuntat aquest dissabte a Catalunya Informació la portaveu parlamentària de JxSí, Marta Rovira . Després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries , Rovira ha explicat que ara JxSí i CUP debatran quina de les opcions sobre la taula acaben "acordant", i en aquest sentit ha afirmat que els dos grups s'han "emplaçat per parlar-ne la propera setmana".

"Saben que no hi haurà cap passa enrere", ha garantit Rovira als cupaires d'entrada. Però en això insisteix l'esquerra anticapitalista en un comunicat aquesta tarda: no contemplen modificacions a l'articulat sobre el referèndum perquè "en cap cas seria comprensible que es fes un pas enrere". De fet, els cupaires només veuen possibles canvis en aquests comptes si és per introduir millores socials, ja que mantenen esmenes vives fins a l'aprovació final al Parlament.La CUP assegura que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries no ha estat "cap sorpresa" i que la posició de l'òrgan "no canvia res". Els cuparies recorden el caràcter "consultiu i de mentalitat autonòmica" del Consell i apunten que dictamina "en base a l'adequació de la normativa a la Constitució espanyola". En aquest context, l'esquerra anticapitalista veu "obvi que un referèndum, en aquest moment, és incompatible amb aquesta Constitució justament per la manca de democràcia i reconeixement del dret a l'autodeterminació".Els cuparies, que recorden que el seu suport als comptes i al Govern està condicionat precisament a la celebració del referèndum, adverteixen que "caldrà desobeir impediments, mandats judicials o sentències de l'Estat; no hi ha altra manera de fer-ho", diu el comunicat.

