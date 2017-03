El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha avisat la Generalitat que l'executiu de Mariano Rajoy "no es quedarà de braços creuats" si el Parlament no elimina la partida destinada al referèndum dels pressupostos pel 2017. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Millo ha apuntat que el que cal fer ara és "deixar treballar els grups parlamentaris" perquè elaborin uns comptes "plenament constitucionals".Tot i que el delegat espanyol a Catalunya ha reconegut que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries "no és vinculant", Millo també ha recordat al govern de Carles Puigdemont que "s'han de tenir en compte" les resolucions que dicta. "No seria la primera vegada que es modifica un pressupost a instància d'un dictamen del consell. Sempre s'ha fet cas al que diuen i aquest cop no ha de ser diferent", ha reblat.

