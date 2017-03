El nostre condol als companys de @castellersgava. Estem profundament afectats per les notícies. Molts ànims, també, als @XiquetsSerrallo — Minyons de Terrassa (@Minyons) 4 de març de 2017

El nostre més sentit condol als @CastellersGava i esperem una ràpida recuperació dels castellers de @XiquetsSerrallo. Una abraçada, companys — Colla Jove Tarragona (@JoveDeTarragona) 4 de març de 2017

Molts ànims i força també als @CastellersGava . — Castellers Barcelona (@CdBCN) 4 de març de 2017

Molt afectats per la notícia. El nostre condol als @CastellersGava. Una forta abraçada als companys #castellers i la família. — CastellersVilafranca (@Verds) 4 de març de 2017

Tot el nostre suport per als @xiquetsserrallo i als @CastellersGava per aquesta trista notícia. Estem a la vostra disposició. #castellers — Colla Vella (@collavella) 4 de març de 2017

Molts ànims a @CastellersGava i @XiquetsSerrallo per la tràgica notícia!! Molta força companys, pit i amunt. — Xiquets de Reus (@xiquets) 4 de març de 2017

Molts ànims i molta força @XiquetsSerrallo i @CastellersGava! Una forta abraçada! — Capgrossos de Mataró (@capgrossos) 4 de març de 2017

El món casteller està commocionat per la tragèdia d'aquest matí al local dels Xiquets del Serrallo , a Tarragona. Totes les colles han mostrat el seu suport tant als integrants de l'agrupació tarragonina, que tenen el seu president ingressat amb ferides de poca gravetat, com als companys dels Castellers de Gavà, que han perdut el secretari de la colla, de 51 anys, en l'accident.A través de les xarxes socials, les colles de tot el país han fet arribar els seus missatges de condol a les entitats afectades i els han mostrat la seva predisposició a ajudar-les per superar aquest tràngol. Des de la Colla Jove de Tarragona, veïna dels Xiquets del Serrallo, fins als Sagals d'Osona, ubicats a Vic, totes les agrupacions s'han sumat a les mostres d'afecte a través de piulades a les xarxes socials.

