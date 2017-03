| 13 comentaris Sara González

L'espai de Xavi Domènech i Ada Colau tanca aquest cap de setmana el procés participatiu de cara al nou partit que ha de néixer a l'abril | La ponència inicial inclourà propostes com la creació d'un "quart poder públic" basat en la rendició de comptes per fiscalitzar la tasca política | Els "comuns" constaten l'heterogeneïtat de les bases davant la qüestió nacional: "Està clar que és l'element on tenim més diversitat"