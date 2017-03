Donald Trump i Barack Obama, en la seva primera trobada després de les eleccions Foto: Europa Press

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de març de 2017

Just out: The same Russian Ambassador that met Jeff Sessions visited the Obama White House 22 times, and 4 times last year alone. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de març de 2017

Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de març de 2017

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de març de 2017

Donald Trump està convençut que Barack Obama va ordenar espiar-lo durant la campanya electoral. El president nord-americà acusa el seu antecessor en el càrrec d'haver treballat amb els serveis d'intel·ligència per interceptar les comunicacions del llavors candidat republicà a la Trump Tower, la seu de l'imperi del magnat a Nova York. En una sèrie de piulades, Trump acusa Obama de "caure molt baix" i torna a reiterar que és víctima d'una "cacera de bruixes".El president dels Estats Units assegura en un dels tuits que "acabo de descobrir que van gravar algunes de les meves converses just abans de la victòria [electoral del 8 de novembre]". "Això és Nixon, és un nou cas Watergate", denuncia en una altra piulada Trump. Amb aquest atac sense precedents, el nou inquilí de la Casa Blanca intenta contrarestar els últims escàndols de la seva administració, esquitxada per les reunions secretes que el fiscal general, Jeff Sessions, i el seu gendre van mantenir amb representants del Kremlin

