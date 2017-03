La portaveu parlamentària de JxSí i secretària general d'ERC, Marta Rovira, està convençuda que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre els pressupostes no ha posat en dubte cap partida per al referèndum. "De fet, ho avala, no ha posat en dubte ni un cèntim d'euro", ha assegurat aquest dissabte sobre els 5,8 milions per a processos electorals que l'òrgan consultiu empara.A més, i sobre la disposició addicional 31a considerada inconstitucional, Rovira entén també que el Consell de Garanties diu alhora que "no pot determinar la legalitat d'un compromís polític" com és la convocatòria d'un referèndum. En una entrevista a Catalunya Informació aquest dissabte, Rovira ha assegurat que ara JxSí i CUP debatran quina de les opcions sobre la taula per la tramitació del pressupost acaben "acordant", i en aquest sentit ha afirmat que s'han "emplaçat per parlar-ne la propera setmana".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)