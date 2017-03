Imatge d'arxiu de la zona exterior del centre on els nens van desparèixer Foto: Europa Press

Els equips que estan investigant la desaparició de prop de 800 menors d'edat en un centre d'acollida per a mares solteres dirigit per les Germanes del Bon Socors al petit poble de Galway, a l'oest d'Irlanda, han confirmat la troballa de les restes d'"un significatiu nombre" de menors d'edat. El descobriment dels cossos ha tingut lloc al centre d'acollida de Tuam, on entre 1925 i 1961 es van denunciar prop de 800 morts.Les excavacions s'han dut a terme per iniciativa de la denominada Comissió de Centres per a Mares i Bebès, que s'ha mostrat "sorpresa" per la troballa de les restes en una fossa propera al convent. Encara no es coneix el nombre de persones a les quals pertanyen les restes recuperades, si bé s'ha assenyalat que podria tractar-se principalment de bebès i de nens de fins a tres anys.La comissió ha explicat que les avaluacions del terreny dutes a terme a l'octubre de 2015 van identificar "una zona en concret" i va considerar una sèrie d'"anomalies subsuperficials" que eren "dignes d'investigació". "Hi ha hagut una altra investigació, una prova d'excavació duta a terme entre novembre i desembre de 2016 i una altra al gener i febrer d'aquest any", ha apuntat la comissió."Les excavacions van revelar dues grans estructures: una sembla ser un sistema de contenció d'aigües residuals o un tanc sèptic, desmantellat i ple d'enderrocs per després ser cobert per un sòl superior", han relatat. "L'altra és una estructura molt llarga dividida en 20 càmeres", ha continuat. L'organització ha matisat que encara no s'ha aconseguit determinar quin era l'objectiu d'aquesta estructura, però ha confirmat que és en aquesta zona on s'ha trobat una "significativa" quantitat de "restes humanes" en, almenys, 17 de les 20 càmeres.Ja el 2014, l'Església catòlica d'Irlanda es va mostrar horroritzada davant la possibilitat que al convent de Tuam hi estiguessin enterrades les restes mortals dels nens. L'Arquebisbat de Tuam, al qual pertany el centre religiós, va assenyalar llavors que no participava en la gestió d'aquest convent.La història va sortir a la llum quan la historiadora Catherine Corless va confirmar, a través de documents públics, que un total de 796 nens havien mort en aquest centre, dirigit per mares solteres. Corless va assenyalar que els cossos havien estat llançats a un tanc d'aigües residuals.

