Apagar el mòbil quan s'acabi la jornada laboral es podria convertir en un dret si prospera la iniciativa del PSOE. Foto: Pexels

Apagar el mòbil quan s'acabi la jornada laboral. Aquesta és la proposta que ha posat sobre la taula el PSOE per garantir el dret dels treballadors a desconnectar de la feina quan hagin acabat de treballar. El responsable de la ponència política del proper congrés dels socialistes, Eduardo Madina, ho ha anunciat aquest divendres al vespre en una roda de premsa.El representant del PSOE creu que les seves propostes en maèria digital són una "revolució" i defensa que cal avançar "per protegir els drets de la gent i garantir que es faci un ús ètic de la tecnologia a través d'una llei". Aquesta nova legislació hauria de dotar els ciutadans de "més drets" per evitar que les jornades de treball s'allarguin durant totes les hores del dia per culpa de l'ús que algunes empreses fan dels dispositius electrònics.La iniciativa dels socialistes és tot just una proposta que ara caldrà que aprovi el congrés del partit. Si les bases hi donen el vistiplau, el grup parlamentari del PSOE se la farà seva i la portarà al Congrés espanyol com a proposició de llei.

