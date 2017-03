QUANTITATS PERCEBUDES PER EMPRESES PER CONTRACTES D'ASSESSORIA O D'ESTUDIS RELACIONATS AMB LA T-MOBILITAT

"A Catalunya hi ha una aposta de primer ordre per la smart mobility, i la T-Mobilitat és", va declarar dimecres el conseller de Territori , Josep Rull, en la presentació de la targeta, que ha d'entrar en vigor a finals del 2018. Realment, incorpora innovacions notables, com que la validació es basarà en la tecnologia sense contacte a través d'un xip electrònic que es podrà implantar a la mateixa targeta i en suports com rellotges, polseres, roba i en telèfons mòbils. El cost dels viatges, a més, es calcularà en funció de la distància recorreguda i s'acabarà amb el model tarifari basat en les zones.Ara bé, tanta innovació té uns costos, i a cadascú li tocarà jutjar si excessius o no. I és que, a banda del contracte de 58 milions adjudicat a CaixaBank, Moventia, Fujitsu i Indra per a la gestió de la targeta durant 15 anys, l'Autoritat del Transport Metropolità s'ha gastat 2,4 milions d'euros en onze contractes per a serveis d'assistència tècnica o d'assessorament. D'aquests, però,, més de dos terços del total.Així, la consultora es va embutxacar 158.400 euros en assessorament per a la preparació dels plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives per a la licitació del projecte T-Mobilitat, 480.000 euros en assessorament en l'oficina econòmic-financera en el seguiment del projecte T-Mobilitat i 960.000 euros més en assistència a l'oficina tècnica de coordinació i gestió de la informació del projecte T-Mobilitat. En tots els casos, però, van ser, entre 2012 i 2015. Així mateix, una UTE de dues empreses va cobrar 249.480 euros per a assistència per a la redacció del projecte executiu de subministrament i instal·lació de la tecnologia de la T-Mobilitat arreu del país, mentre que PricewaterhouseCoopers va percebre 224.000 euros per a assistència en l'estudi de definició del model i processos necessaris per la definició del model tarifari, zonificació i avaluació econòmica per la integració tarifària de tot Catalunya. La resta d'adjudicacions eren de quantitats força menors.