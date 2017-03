El coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, creu que el referèndum és "possible legalment". El també ex-diputat del PSC al Parlament ha reiterat la viabilitat d'una consulta vinculant en una entrevista a Europa Press l'endemà que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) tombés la disposició dels pressupostos del govern pel 2017 que contempla, precisament, la celebració del referèndum Elena ha explicat que el Pacte que ell representa no pot entrar en "conjuntures polítiques" com les decisions del CGE, però insisteix que el referèndum cap en la legalitat actual i que hi ha constitucionalistes que ho acrediten. "Em situo al marge de la conjuntura diària. El que sí afirmo és que és possible legalment celebrar el referèndum a Catalunya sobre el seu futur polític", ha assegurat Elena, que també ha que hi hagi un diàleg entre el govern espanyol i el català per fer-lo possible.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)