Martin McGuinness, del Sinn Féin, i Arlene Foster, del DUP, en una imatge d'arxiu. Foto: Europa Press

Finalment, no s'ha produït el sorpasso. Tot els pronòstics d'algunes enquestes que vaticinaven la victòria del Sinn Féin, el Partit Unionista Democràtic (DUP) ha tornat a guanyar les eleccions a Irlanda del Nord . Ara bé, els unionistes han perdut terreny respecte les eleccions de fa un any i hauran de pactar per formar un govern estable que no els torni a evocar a una convocatòria electoral avançada El DUP ha obtingut 28 dels 90 escons del parlament nord-irlandès en joc, un més que el Sinn Féin, que ha aconseguit uns resultats històrics amb 27 diputats. De fet, els independentistes irlandesos s'han situat a tan sols 1.000 vots de distància dels unionistes, que arribaven a les eleccions tacats per l'ombra de la corrupció. Ara tots dos partits hauran de negociar novament per formar el nou govern de l'Ulster.Els comicis es van celebrar dijous arran de la crisi de govern que va fer caure l’executiu de Belfast. A partir d’ara, els partits tindran un termini de tres setmanes per a formar un nou govern de consens per evitar que les competències transferides tornin al parlament britànic, una opció que la llei britànica contempla per evitar que el país recaigui en la inestabilitat.

